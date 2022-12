Roma, il pranzo di Natale di Sant'Egidio: una tradizione che compie 40 anni

Anche quest'anno la Comunità di Sant'Egidio organizzerà un pranzo di Natale. Come tutti gli anni il pranzo si svolgerà nella la Basilica di Santa Maria in Trastevere che ospiterà bisognosi, senzatetto, poveri, rifugiati, famiglie in difficoltà e anziani soli. È una tradizione che dura da 40 anni.

Oltre al consueto appuntamento nella chiesa di Trastevere, la Comunità di Sant'Egidio organizzerà eventi simili tra il 25 e il 26 dicembre in tutta Italia e nel mondo. In totale si stima che in Italia l'iniziativa coinvolgerà 80mila persone, mentre nel mondo ce ne saranno più di 200mila. La tradizione nacque nel 1982, quando la Comunità di Sant'Egidio accolse alcuni bisognosi per il pranzo di Natale, presso Santa Maria in Trastevere. Da allora le persone coinvolte sono aumentate sempre più. L'appuntamento è alle 11,30 del 25 dicembre alla basilica.

Le altre iniziative per Natale

La Comunità organizzerà poi diverse iniziative tra il 24 e il 26 dicembre, come le “feste del dono” in varie città italiane, dove verranno distribuiti pacchi di cibo. Inoltre fino al 27 dicembre sarà attiva la campagna “Aggiungi un posto a tavola”, con la quale si possono inviare delle donazioni chiamando il numero 45586 o inviando un sms allo stesso numero.