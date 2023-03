Roma, il ritorno di Soumahoro: “Va abolito il reato di clandestinità”

Aboubakar Soumahoro torna alla carica: con un video sul suo profilo di Facebook ha documentato la sua visita al Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria. “I centri per i rimpatri e il reato di clandestinità vanno aboliti”.

“Questi centri sono luoghi di marginalità, di bruttezza e di alienazione - ha scritto ancora il deputato - ledono il principio di salvaguardia della libertà della persona sancito dalla nostra Carta Costituzionale. Qui dove le fragilità personali vengono esasperate, ho incontrato dei richiedenti asilo, donne e uomini con seri problemi di salute mentale ed episodi di autolesionismo alle spalle. Queste persone non dovrebbero essere recluse in queste condizioni”.

“Vanno aboliti i Cpr e il reato di clandestinità”

“Questa situazione situazione questa che va sanata con l'abolizione del reato di clandestinità e l’abrogazione dei CPR. Le persone non possono essere rinchiuse solo perché non sono in possesso (loro malgrado) di un titolo di soggiorno. Al riguardo presenterò un’interrogazione parlamentare affinché il Ministro dell’Interno e della Salute riferiscono su questa situazione.