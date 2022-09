Roma, il rum si prende la scena: 400 etichette e 70 brand per ShowRum

Con 400 etichette, 70 brand e dieci masterclass arriva a Roma il festival per gli appassionati del liquore: è il più grande evento nazionale dedicato al rum.

Va in scena all'ottava edizione, domenica 2 e lunedì 3 ottobre, ShowRum, presso l'A.Roma Lifestyle Hotel, una due giorni all'insegna del rum che torna in presenza dopo i due anni della pandemia, guidata dal “The Rum Searcher” Leonardo Pinto.

Si parte domenica 2 ottobre

Porte aperte domenica 2 ottobre dalle 14 fino alle 21, con in programma una degustazione, realizzata in collaborazione con la Compagnia dei Caraibi, e 10 masterclass gratuiti che offriranno una vasta scelta tra 400 etichette e 70 brand da tutto il mondo e per ogni tipo di palato. Un'area dedita alla fase della miscelazione sarà inoltre allestita con la collaborazione del Singita Miracle Beach e curata da Paolo Sanna. Ma non solo degustazioni: prevista anche una sfida, la ShowRum Tasting Competition, che divide e seleziona i prodotti in base alla tipologia di alambicco, alla fase di invecchiamento e alle materie prima utilizzate per la realizzazione del rum. Gli orari di lunedì 3 ottobre vedono l'apertura della festa dalle 11 alle 19 e nel corso della giornata ci si concentrerà esclusivamente al trade e alla stampa.

“The Rum Searcher”, presenta il festival Leonardo Pinto

A dirigere la due giorni sarà uno dei massimi esperti del rum a livello europeo, Leonardo Pinto. Il fondatore della rassegna, è consulente e trainer per il mercato del liquore e dei distillati a tutti i livelli, dall'import/exporto fino alle attività di consulenza per gli imbottigliatori ed è noto come “The Rum Searcher”. La sua Isla de Rum è ascesa velocemente fino a diventare un'azienda riferimento nel settore da quando nel 2004 fu lanciata come un blog.

La presentazione del Festival

L'anteprima dello ShowRum è in programma per giovedì 29 settembre alle 18 presso il Centro Congressi dell'A.Roma Lifestyle Hotel, la struttura che ospiterà l'evento ufficiale.