Roma, il sequestro dei Marò: tutta la storia raccontata in un libro

“Il Sequestro dei Marò”, la storia dei due fucilieri della Marina arrestati dalle autorità indiane per aver ucciso due pescatori, ritenendoli dei pirati e tutta la vicenda giudiziaria, in Italia e in India, che ne seguì. Tutto questo viene raccontato in libro scritto da uno dei due marò: Massimiliano Latorre.

Latorre ha realizzato il libro in collaborazione con Mario Capanna, politico, scrittore e attivista politico. La vicenda è raccontata in prima persona, da chi l'ha vissuta sulla propria pelle. I due militari erano in missione sulla nave petroliera italiana Erica Lexie, per difenderla da possibili attacchi dei pirati che infestano l'oceano Indiano. I due marò spararono contro due pescatori, scambiandoli per dei pirati per cui vennero arrestati dalle autorità indiane. Oltre a raccontare i fatti, il libro racconta anche la vicenda umana dei due fucilieri di marina.

La presentazione

Nel corso della presentazione, che si è svolta nella sala della Protomoteca, Latorre ha discusso con Capanna, Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia, e Paola Vegliantei, presidente di Accademia della Legalità, dei dieci di battaglie legali che seguirono. A moderare la discussione è stata l'ex ministra della difesa Elisabetta Trenta.