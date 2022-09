Roma, il Tevere diventa un campo di regata per canoe nel nome dell'ambiente

Marevivo scende in campo per il “World Cleanup Day” e il 17 settembre il Tevere diventa un campo di regata nel nome della pulizia e della salvaguardia dell'ambiente.

Marevivo parteciperà alla giornata mondiale dedicata all'ambiente, un'iniziativa nata in Estonia da un gruppo di volontari e che è giunta a coinvolgere 190 paesi in tutto il mondo e oltre 60 milioni di partecipanti.

Regata in canoa e pulizie a riva

È per sabato 17 settembre l'appuntamento organizzato da Marevivo e Mondosommerso, dove si potrà remare sul Tevere per un percorso di 30 km che parte da Ponte Marconi, ingresso Spiaggia Tiberis, e arriva alla Tecnomar di Fiumicino. L'80% della plastica che giunge nei mari arriva dai corsi d'acqua ed è per questo che sulle banchine sarà possibile partecipare alle attività di pulizia per sensibilizzare grandi e piccini all'educazione ambientale contro l'inquinamento. L'evento vedrà la collaborazione di Decathlon e Le Roy Merlin, che saranno presenti con degli stand in tutte le tappe dell'itinerario offrendo gli strumenti per la raccolta dei rifiuti.

Il programma

Per coloro che vorranno salpare in canoa l'appuntamento è alle 9,00 per la tappa iniziale con la partenza dalla base GSS a Ponte Marconi presso la Spiaggia Tibersi, raggiungibile dal Lungotevere Dante 1 e dal Lungotevere San Paolo 48. L'arrivo alla tappa finale è previsto per le 13, alla Tecnomar di Fiumicino, dopo un percorso di 30 km totali. Escursioni guidate alla scoperta della flora e della fauna antica e moderna e attività di pulizia saranno invece previste per chi rimarrà sulla banchina Riva Ostiense, allo stand Marconi presso la Spiaggia Tiberis dalle 9 alle 13.