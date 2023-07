Roma, imbrattato con una svastica il monumento del bersagliere a Porta Pia

Hanno imbrattato con lo spray uno dei monumenti simbolo di Roma. Una svastica sul bersagliere di Porta Pia. A Roma è caccia al vandalo o ai vandali che hanno danneggiato l'opera.

La denuncia

“Il monumento al Bersagliere nel piazzale antistante Porta Pia è stato imbrattato da chi non ha a cuore la bellezza della nostra città. Un gesto ignobile, da condannare fermamente. Ci siamo già attivati per ripristinare immediatamente il decoro di un monumento che merita rispetto e ci auguriamo che vengano presto identificati i colpevoli”. Così in una nota la capogruppo del Pd in Assemblea Capitolina Valeria Baglio e il presidente della commissione Turismo, Mariano Angelucci.

Ira del Sindaco

mbrattare con una svastica il monumento al Bersagliere a Porta Pia "è un gesto ignobile che offende Roma e la memoria di chi fu sterminato nei lager nazisti. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati. Grazie a Ufficio Decoro e Sovrintendenza per il tempestivo ripristino". Lo scrive, sui social, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.