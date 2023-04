Roma, implode il Consiglio Comunale: cinque volte senza numero legale

A Roma è imploso il Consiglio Comunale: nella giornata del 27 aprile, mentre si discuteva del rendiconto del Comune, è mancato per ben cinque volte il numero legale. “In Assemblea Capitolina stiamo assistendo al peggio del peggio”

A parlare è il capogruppo di Forza Italia-Udc in Assemblea Capitolina Marco Di Stefano. “Tra capannelli di consiglieri - si legge in una nota del consigliere - dediti a tutto tranne che all’ascolto delle questioni in discussione in Aula e corse furibonde per votare e mantenere il numero legale. Corse inutili, visto che solo nel pomeriggio di oggi il numero è mancato per ben cinque volte, costringendo i dipendenti comunali in servizio e quei pochi consiglieri ligi al dovere ad attendere i comodi della maggioranza”.

Meleo, 5 Stelle: “La maggioranza è in evidente difficoltà”

“Già in mattinata i lavori erano cominciati in ritardo - spiega la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina Linda Meleo - questa situazione va avanti così da molto tempo. Il numero legale cade di continuo. Ci sono degli evidenti dissidi non risolti nella maggioranza. Non riusciamo a chiudere le delibere, neanche quelle importanti come quella di oggi: il rendiconto del Comune che ha una scadenza di legge fissata per il 30 aprile. È una situazione grave: la maggioranza mostra evidenti segni di cedimento. Questo in particolare succede da quando è stata eletta la nuova segretaria Schlein. C'è un evidente problema di tenuta della maggioranza. Senza contare che talvolta lo fanno a posta: fanno cadere il numero legale, così si va in seconda convocazione e la maggioranza per approvare le delibere scende da 24 a 16. Un trucco che ormai utilizzano in maniera regolare”.