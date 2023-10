Roma, in fiamme una rimessa alla Magliana: bruciati 5 bus e uno scuolabus

Vigili del fuoco al lavoro alle 5:20 di venerdì 13 mattina in una rimessa di autobus, in via della Maglianella 136, a Roma, per l'incendio di cinque autobus e uno scuolabus. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate circa due ore.

Colpa di un bus lasciato acceso

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, il personale medico del 118 e la Polizia di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio di via della Maglianella a Roma sarebbe divampato da un autobus lasciato acceso dall'autista. Si apprende che l'uomo lo aveva messo in moto per cominciare il servizio ma riscontrando problemi al cambio, si è messo alla guida di un altro mezzo lasciando il primo con il motore acceso. Da lì sono nate le fiamme che si sono propagate agli altri mezzi.