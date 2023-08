Roma, in giro con false banconote da 50 euro: in manette due pusher di soldi

Erano in giro cercando di spendere e cambiare banconote da 50 euro false. Per questo sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Castel Madama. Due uomini di 25 e 18 anni, sono gravemente indiziati del reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Pusher di soldi

I due soggetti sono stati notati mentre si aggiravano per le vie di Castel Madama a bordo di una macchina, poi risultata a noleggio, con atteggiamento sospetto, da alcuni cittadini che hanno contattato i Carabinieri. I militari, arrivati sul posto hanno fermato il 25enne, in possesso di 4 banconote da 50 euro, risultate contraffatte. Rapide ricerche hanno consentito poi di individuare il secondo soggetto, che si stava allontanando a piedi, che a seguito di una perquisizione è stato trovato anche lui in possesso di 5 banconote da 50 euro risultata false.

Avevano appena frodato un negoziante

Gli accertamenti sul posto dei Carabinieri hanno permesso di risalire ad un esercizio commerciale dove poco prima i due indagati avevano acquistato un bene per il valore di 3 euro con un’altra banconota di 50 euro, risultata anche questa contraffatta. Il Tribunale di Tivoli, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora per il 25enne, mentre le banconote sono state sequestrate per essere successivamente inviate presso la Banca D’Italia per ulteriori accertamenti tecnici.