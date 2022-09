Roma, in mostra mille disegni dai bambini di tutto il mondo uniti per la pace

In occasione della Giornata Internazionale della Pace dell'Onu per il 2022, ecco mille disegni dei bambini provenienti da tutto il mondo.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, insieme a Sry Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italia e l'associazione i Colori per la Pace che hanno accolto l'invito delle Nazioni Unite a celebrare la Giornata Internazionale della Pace. In mostra ci sono mille disegni che i più piccoli provenienti da oltre 130 paesi di tutto il mondo hanno realizzato per dare il loro messaggio ai grandi della terra, nel nome della pace e del rispetto dei diritti umani.

Non solo la mostra: si corre per la pace

“Colors of Peace” è patrocinato dal Parlamento europeo, in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo, dove i disegni dei bambini sono in mostra fino al 29 settembre, e l'associazione Arvalia. Durante l'inaugurazione è stata accesa la fiaccola della Pace che è passata tra i tedofori di varie nazionalità, che correranno nella tappa italiana della “Peace Run”, la più lunga staffetta podistica dedicata alla pace.

Metsola, “Dobbiamo credere in noi per realizzare e difendere la pace”

Con un messaggio di saluto, è intervenuto anche il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: “È servito un enorme coraggio per sognare un'Unione europea. Ne è servito ancora di più per renderla reale. Sono stati i sognatori a realizzarlo, a creare questo baluardo di pace. Ma, l'Europa sopravvivrà solo se lotteremo per lei. Se smetteremo di darla per scontata. Se ne capiremo e spiegheremo i benefici. Se ascolteremo. Se respingeremo coloro che sono determinati a comprometterla. Se saremo capaci – ha concluso - di attuare le riforme. Se saremo in grado di reinventare il nostro progetto. L'Europa non vuol dire creare persone simili tra loro, ma credere fermamente che tutti noi, in tutta la nostra diversità, dobbiamo avere le stesse opportunità.”

Lucchini, “Tutti possono fare qualcosa, la pace è un dovere”

“La pace è un dovere di tutti i popoli; senza l’impegno dei nostri leader la pace rimane e rimarrà un concetto astratto. Tutti noi possiamo fare qualcosa, sono sicuro che la giornata di oggi darà il suo contributo ad un percorso non facile, ma nel perseguimento della pace dobbiamo pensare soprattutto ai bambini, alle future generazioni che devono crescere nel dialogo, nella fiducia reciproca, non nell’odio e diffidenza reciproca”, così il Presidente dell'associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia

L'associazione

La Robert F. Kennedy Human Rights è stata fondata nel 1968 ed è un'organizzazione no profit. È sbarcata in Italia quando nel 2004 l'associazione presieduta dalla settima figlia del presidente americano Robert Kennedy, Kerry Kennedy, lanciò il progetto educativo “Speak Truth To Power”, un'iniziativa di respiro mondiale volta alla formazione e alla sensibilizzazione in materia di diritti umani. Al progetto seguì la fondazione dell'organizzazione italiana, l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus (Robert F. Kennedy Human Rights Italia).

Colors for peace

L'associazione “I Colori per la Pace” nasce nel Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema e con l'intento di promuovere la pace e l'attenzione per i diritti umani, è affiancata nel progetto dalle scuole primarie e dell'infanzia provenienti da oltre 140 paesi di tutto il mondo.