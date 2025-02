Roma, in palestra si ferma il cuore: lo salva un'agente di Polizia fuori servizio

In palestra si ferma il cuore: lo salva un'agente di Polizia fuori servizio

Un uomo di circa 50 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre si stava allenando in palestra, a Roma, ed è stato soccorso immediatamente da una poliziotta libera dal servizio. I fatti risalgono al pomeriggio di martedì scorso, 11 febbraio, e dopo l’intervento della collega l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, per poi essere ricoverato nel reparto di rianimazione.



Massaggio cardiaco immediato

Mentre si stava allenando, l’agente è stata avvisata del malore di una persona priva di sensi vicino a un tapis roulant. Vista la gravità della situazione, la collega non ha esitato a effettuare il massaggio cardiaco. Tuttavia, oltre alle manovre apprese al corso di Polizia, ha dovuto utilizzare anche il defibrillatore presente in palestra così da cercare di evitare il totale arresto cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari. “La situazione - come lei stessa ha raccontato - continuava ad essere grave e l'uomo non dava cenni di vita. Senza perdere la speranza e con la collaborazione di altri presenti in palestra, fino all’arrivo dei sanitari ho continuato a praticare con forza e determinazione il massaggio cardiaco”.

Il ringraziamento del segretario Sap, Paoloni

“Il nostro più sincero apprezzamento alla giovane collega che, grazie anche alle tecniche apprese durante il corso di Polizia, ha salvato la vita di un cittadino”, ha detto il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.