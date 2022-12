Roma, inaugurati il playground riqualificato e lo skatepark di Colle Oppio

A Colle Oppio è stato riqualificato il playground e in più stato costruito anche uno skatepark. Entrambe le opere sono state inaugurate oggi dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi e al ministro dello Sport Andrea Abodi. Entrambe le opere offrono un panorama sul Colosseo.

“È un risultato spettacolare - ha rivendicato il sindaco Gualtieri - non so chi al mondo possa vantare un parco giochi come questo. Immediatamente ci siamo impegnati a fare uno Skate park, ora vogliamo regalare alla città e agli appassionati un parco unico e bellissimo, che dia l'idea di una città che costruisce spazi di sport e salute in una zona centrale ma a lungo degradata e che noi stiamo riqualificando”.

"Soltanto Roma può offrire questa unità tra modernità e storia, un mix unico di esperienze. Roma ha una storia e monumenti che la rendono patrimonio dell'umanità ma è anche una città unita e solidale” ha concluso il sindaco.