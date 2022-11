Roma, incendio in sala operatoria al San Camillo durante un intervento

Un principio d'incendio si è sviluppato in una sala operatoria del San Camillo, mentre si stava svolgendo un intervento. L'incendio è stato subito spento ma il paziente ha riportato ustioni per il calore.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì in una sala operatoria del blocco operatorio cardiovascolare. I medici stavano eseguendo un intervento cardiochirurgico su un paziente, quando all'improvviso è scoppiato un principio d'incendio. Le fiamme sono state subito spente e il paziente è stato portato in sicurezza nella sala operatoria accanto, dove è stato completato l'intervento. Il paziente ha però riportato delle ustioni per il calore.

Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco e la Polizia che sono arrivati per fare i rilievi. Nel frattempo l'ospedale San Camillo ha avviato un'inchiesta interna per verificare le cause dell'incidente.

“La direzione ospedaliera - si legge in una nota - ringrazia tutti i professionisti che sono intervenuti tempestivamente per evitare ulteriori conseguenze”.