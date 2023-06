Roma, incide il nome sui muri del Colosseo: è caccia la turista vandalo

Un turista non ancora identificato ha inciso il proprio nome e quello della sua ragazza con una chiave sui muri del Colosseo. Ora è caccia al vandalo.

Pensava di passarla liscia come tanti incivili che divertono a lasciare la loro traccia sull'Anfiteatro, ma per sua sfortuna qualcuno lo ha ripreso e ha pubblicato il video sui social. Il giovane rischia ora una multa fino a 15mila euro e una condanna in carcere fino a 5 anni. L'atto è stato compiuto venerdì 23, visto che la dedica lasciata sul laterizio riporta “Ivan+Hayley 23/6/23”. Il video è stato pubblicato su Twitter. L'ente Parco Archeologico Colosseo ha sporto denuncia presso i Carabinieri. Se identificati i due rischiano un'accusa per deturpamento di beni culturali e violazione del regolamento di Polizia Urbana, con tanto di Daspo.

Sul fatto è intervenuto il sindaco Gualtieri, con un post al veleno su Twitter: “Davvero un gesto incivile e insensato - ha scritto il sindaco - sfregiare con delle chiavi il Colosseo, un simbolo di Roma patrimonio dell'umanità. Condanniamo fermamente questo barbaro comportamento e che offende tutte le città e tutto il mondo. Mi auguro che il responsabile venga sanzionato come merita”.