Roma, incidente nella notte a via Casal del Marmo: 25enne muore in monopattino

Una foto di Marco Mannage, il 25enne morto in via Casal del Marmo, dal suo profilo Facebook

Incidente nella notte a via Casal del Marmo: un ragazzo di 25 anni di origini bengalesi è morto mentre percorreva la via in monopattino. Il ragazzo è stato trovato intorno alle 23 del 22 maggio.

Si ipotizza che si tratti di un caso di omissione di soccorso. Infatti a dare l'allarme è stata una persona che ha chiamato il 118 e la Polizia Locale. In quel momento il ragazzo, chiamato Marco Mannage, stava percorrendo via Casal del Marmo. L'ipotesi è che sia stato investito da un pirata della strada che ha dato l'allarme per poi allontanarsi. Gli inquirenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Sul corpo del ragazzo è stata disposta l'autopsia.