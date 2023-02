Roma insicura: presa a pugni dopo una rapina: fermato un nordafircano

Un 31enne della Sierra Leone è stato fermato per aver aggredito, preso a pugni e tentato di rapinare una donna di 37 anni. La Polizia è riuscita a rintracciare l'uomo grazie alle testimonianze e al riconoscimento fotografico.

Il fatto è avvenuto la sera del 9 febbraio in via Prenestina. La donna era appena uscita da un locale, quando è stata avvicinata dall'africano. L'uomo ha provato ad approcciarla verbalmente e allora la donna, spaventata ha affrettato il passo. A quel punto il 31enne l'ha afferrata da dietro e ha cominciato ad colpirla con dei pugni, per poi morderle anche una mano, tentando anche di rapinarla.

Le indagini e l'arresto

Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione di un passante che è subito intervenuto. L'aggressore è fuggito. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sono arrivate le volanti della Polizia e i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale la donna, che ha subito ferite con 10 giorni di prognosi. Grazie alla denuncia e al riconoscimento fotografico, gli agenti hanno rintracciato il 31enne sottoponendolo al fermo di Polizia. L'uomo è accusato di tentata rapina aggravata.