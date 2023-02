Roma insicura: un pregiudicato gambizzato in casa al Tufello. È grave

Roma insicura: un pregiudicato è stato gambizzato al Tufello. Il 47enne, con precedenti per droga, è stato colpito da due uomini. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'Umberto I. Le sue condizioni sono gravi.

A denunciare il tentato omicidio è stata la compagna dell'uomo che ha allertato il 112, mentre i due aggressori si davano alla fuga.

Gli spari

Secondo le prime ricostruzioni i due avrebbero bussato alla porta di casa dell'uomo, intorno alle 17 di mercoledì 23. La compagna avrebbe aperto la porta per vedere chi fosse e loro ne hanno approfittato per fare irruzione nell'abitazione. Raggiunta la camera da letto, hanno aperto il fuoco contro il 47enne che stava dormendo, colpendolo ad entrambe le gambe per poi allontanarsi. La donna ha subito chiamato il 112.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Fidene, le Volanti e la Polizia Scientifica. Si sta cercando di rintracciare i due aggressori. Un indizio fondamentale è il fatto che la vittima, un 47enne pregiudicato, ha precedenti per droga. Il 47enne dice di non conoscere i due aggressori, né ha saputo spiegare le possibili motivazioni dell'attentato. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.