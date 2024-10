Roma-Inter, Curva Sud vuota e serie di striscioni: “15 minuti di assenza perché schifati da questa dirigenza”

Curva Sud vuota anche per i 15 minuti di Roma-Inter: non si ferma la protesta contro i Friedkin dopo l'esonero di Daniele De Rossi. Ancor più amara dopo l'1 a 0 che lancia i nerazzurri alla rincorsa del Napoli e condanna la Roma a sopravvivere a metà classifica.

Così l'indignazione della tifoseria prima dell'ottava giornata di campionato prende nuova energia dalla sconfitta. E le premesse c'erano tutte prima del fischio d'inizio perché non 1 solo striscione ma ben 3 hanno accompagnato la partita. Dopo “15 minuti di assenza”, è spuntato “Friedkin, la vostra assenza è talmente palese che a parlare ci avete mandato un francese”.

Prima della fine, l'ultimo messaggio

E all'80esimo l'ultimo messaggio dalla curva “avvelenata”: “Arbitri federcalcio e lega Serie A, nonostante i vostri torti la Roma mai si arrenderà”.

Non è finita, perché la Roma giocherà di nuovo in casa giovedì 24 alle 18,45 contro la Dinamo Kiev per l'Europa League.