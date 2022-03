Roma International Estetica: fiera della bellezza, non della vanità

Estetica e benessere sono argomenti da non trascurare mai, neanche in tempi difficili.

E' per questo che Fiera di Roma è pronta a partire con l'edizione 2022 di Roma International Estetica (RIE), un evento professionale che attraverso workshop e talk show riunirà tutti i professionisti del settore.

Non solo bellezza ma anche scienza: soprattutto in termini di studio della qualità di creme e cosmetici, sarà dedicata una grande attenzione ai prodotti presentati in fiera, illustrati non solo agli esperti ma anche a chiunque sia interessato attraverso laboratori e incontri con personaggi iconici nel mondo dell'estetica.

Tra sfilate, spettacoli e dimostrazioni la RIE si propone non solo di intrattenere ma di rendere la fiera interattiva quanto più possibile, attraverso lo scambio di informazioni e testimonianze.

B2b e b2c

Un vero e proprio hub professionale che riserva grande spazio b2b e b2c per produttori, fornitori di materie prime, importatori, distributori, società di servizi, stampa specializzata, associazioni, estetiste, imprenditori, onicotecniche, rappresentanti, operatori sanitari e scuole professionali.

Non per niente la RIE è un punto (di 20.000 mq) di ritrovo storico della Fiera di Roma: oltre 30mila visitatori per più di 100 espositori, in una manifestazione di grande rilevanza anche internazionale.

