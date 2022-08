Roma, investe un pedone con l'auto e fugge senza soccorrerlo: rintracciato

Un auto ha investito un pedone e si è data alla fuga lasciandolo a terra. Il conducente è stato rintracciato, in gravi condizioni l'uomo investito.

Il pedone, un uomo di 46 anni, è stato investito mentre attraversava via Monti di Primavalle e il conducente sull'auto si è dato subito alla fuga rifiutandosi di soccorrerlo. Il 46enne è stato lasciato in strada in gravi condizioni ed è stato portato d'urgenza all'ospedale Gemelli, dove tutt'ora si trova in prognosi riservata.

Omissione di soccorso e lesioni: denunciato

Grazie ad alcune testimonianze e al ritrovamento di piccoli frammenti dell'auto, le indagini hanno rintracciato la Smart dell'uomo che ha investito il malcapitato. Il 27enne è stato denunciato per fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali ai danni del cittadino che ha abbandonato in strada dopo averlo investito.