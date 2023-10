Roma, la capretta a spasso sul Raccordo: gli automobilisti la salvano VIDEO

Una capretta a spasso sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Impaurita fuggiva di qua e di là tra le corsie. Una situazione di pericolo altissima che poteva provocare incidenti. Ma la gli automobilisti sono riusciti a salvarla. Traffico bloccato, tutti giù dalle auto e in un momento si trasformano in pastori per metterla in salvo.

Tra Appia e Ardeatina

E' accaduto tra l'uscita Appia e l'Ardeatina. La capretta ha trovato un varco nella recinzione del Gra e si è intrufolata. L'animale era fuggito da un pascolo di via Appia Antica. Ma la sua fuga stava rischiando di creare grossi problemi. Il primo ad avvistarla è stato un motociclista che ha fatto una manovra pazzesca per non centrarla e cadere. Subito è scattato l'allarme alla Polstrada che ha inviato una pattuglia sul posto.

Riportata al pastore

Ma gli agenti, una volta arrivati nel "pascolo anulare", hanno trovato decine di automobilisti che avevano spento l'auto nel traffico caotico del mattino e stavano indirizzando di nuovo la capretta verso la recinzione da cui era fuggita. Una bella scena di amore verso gli aniamli che è stata filmata da una famiglia inglese che ha postato il video sui social. La notizia è di quelle liete: la capretta ha ritrovato il suo pastore che, però, è stato redarguito dai poliziotti. Il buco nella recinzione è stato subito sistemato.