Roma, la colletta della diocesi per la Terra Santa: “Siate generosi”

La diocesi di Roma lancia la colletta del venerdì santo, chiedendo con una lettera ai parroci di raccogliere le donazioni dei loro parrocchiani per darle “ai nostri fratelli che vivono in Terra Santa”. “Invito tutti i fedeli ad essere generosi, pur comprendendo le difficoltà di questo periodo segnato dalla guerra”

Grazie a questi fondi raccolti e donati alla comunità cristiana in Terra Santa, si potranno custodire i luoghi santi, e finanziare strutture di assistenza, educazione, solidarietà, non solo a Gerusalemme e in Israele, ma anche in Palestina, in Giordania, a Cipro, Siria, Libano, Egitto, Etiopia, Eritrea, Turchia, Iran e Iraq. Dei fondi donati, dice la lettera, il 65% è destinato alla Terra Santa mentre il restante 35% va al dicastero delle Chiese Orientale. La lettera è firmata da Cardinale Vicario Angelo De Donatis.