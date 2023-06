Lei muore a letto e lui si suicida al centro commerciale. Il post: "Addio"

Una donna di 64 anni è stata trovata morta nel letto nel suo appartamento al quartiere Laurentino. Poco dopo è stato trovato il compagno. L'uomo si è sparato in auto, nel centro commerciale I Granai. Entrambi sui social hanno lasciato dei post che preannunciano la tragedia. Si ipotizza un doppio suicidio o un omicidio-suicidio.

"Addio amici tutti - si legge nel post lasciato da Valerio Savino, 63 anni - la mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male".

Più lapidario il saluto lasciato invece dalla donna, Simonetta Lidulli, 64 anni, da tutti conosciuta come Simona: “Addio”.

La tragedia

L'allarme è scattato quando, poco prima delle 11, Valerio Savino, un 63enne originario della provincia di Potenza, ha pubblicato il post su Facebook. Amici e conoscenti sono andati nel panico, commentando e pregandolo di non fare sciocchezze. “Tutto si risolve - hanno scritto nei commenti - non farci stare in pensiero”. Hanno tentato di chiamarli, ma i cellulari dei due risultavano spenti. “Provo a chiamarli ma non rispondono”.

Le indagini: si ipotizza un doppio suicidio o un omicidio-suicidio

Intanto sono stati avvertiti i Carabinieri. Giunti all'appartamento i militari hanno trovato il corpo della donna. Immediate le ricerche del marito. L'uomo è stato trovato poco dopo a bordo della sua, ferma nel parcheggio superiore del Centro Commerciale I Granai. L'uomo si è sparato con una pistola togliendosi la vita. Indagano i Carabinieri. Si attende l'arrivo del medico legale e del pm. Si ipotizza che anche la donna si sia suicidata, anche se non si esclude che si sia trattato di un omicidio-suicidio.