Roma, la comunità tibetana ricorda la rivolta del '59: il corteo in Centro

La comunità tibetana in Italia ricorda la rivolta di Lhasa, con cui il popolo Tibetano si ribellò contro l'occupazione cinese nel 1959. Il 10 marzo, il giorno dell'anniversario dell'inizio della rivolta, la comunità sfilerà in corteo nelle vie del Centro. Il 9 e il 11, invece, sono previsti due incontri a cui parteciperanno anche parlamentari italiani di destra, centro e sinistra.

Il 9 marzo infatti, si svolgerà un convegno nell'Aula Nassirya del Senato in cui sarà presentato il nuovo Intergruppo Parlamentare per il Tibet. A presentare l'iniziativa ci sarà l'ex deputato di Italia Viva Luciano Nobili, che è stato coordinatore dell'Intergruppo Italia-Tibet nella precedente legislatura, la deputata del Pd Ilenia Malavasi e il senatore di Fratelli D'Italia Andrea De Priamo, attuale coordinatore dell'Intergruppo e, sempre di Fratelli d'Italia, il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata. All'incontro parteciperanno esponenti delle istituzioni tibetane in esilio: il deputato del Parlamento Tibetano in esilio Charles Thupten Gyatso e la vicepresidente del Parlamento in esilio Dolma Tsering Teykhang, insieme a Thinlay Chukky, rappresentante del Dalai Lama in Svizzera. Al convegno parteciperanno anche il presidente dell'Unione Buddhista Italiana Filippo Scianna e il giurista internazionale Michael Van Walt Van Praag. Al termine del convegno, ci sarà un incontro privato tra parlamentari italiani e tibetani.

L'11 marzo invece sarà presentato il libro di Van Praag, intitolato "Tibet Occupato - La storia, I diritti, I doveri dei nostri governi".

Il corteo del 10 marzo

Il 10 marzo, il giorno dell'anniversario della rivolta di Lhasa, quella che tutti i tibetani i esilio nel mondo celebrano come “La Giornata della rivolta Tibetana”, la comunità sfilerà nelle vie del Centro. La manifestazione è supportata dall'Unione Buddhista Italiana, dall'International Campaign for Tibet e dalla Societé d’Amitié Swiss. Le comunità tibetane in Europa manifesteranno al grido di “l'Europa sta con il Tibet”.

La manifestazione comincerà alle 14 in Largo Corrado Ricci e il corteo proseguirà poi in via del Fori Imperiali, dirigendosi verso piazza della Madonna di Loreto. Giunta nella piazza ci saranno interventi dal palco di giornalisti, intellettuali e politici, nonché esibizioni musicali di Omar Pedrini, del cantante folk tibetano Loten Namling e delle due sorelle tibetane dalla Germania, Serlha Tawo e Youlha Tawo che canteranno “Never Lose the light”. Ad accompagnare gli artisti sul palco ci saranno i musicisti Francesco e Riccardo Cardelli, membri della band “Rangzen”.