Roma, la cultura costa: il prezzo dei biglietti dei musei in aumento del 2%

Anche a Roma la cultura costa: nella Capitale il costo dei biglietti dei musei è cresciuto in mediadel 2% negli ultimi anni. L'aumento principale è quello Museo archeologico del Colosseo: +29% in 4 anni.

In forte aumento anche il prezzo del biglietto d'ingresso a Castel Sant'Angelo, con un incremento del 6% rispetto al 2022. Per quanto riguarda i musei Vaticani, invece, il prezzo è rimasto stabile, anche se è aumentato il prezzo della prevendita (arrivato a 5 euro). Questo emerge dall'analisi di Altroconsumo sui prezzi dei biglietti dei musei a Roma e in altre città italiane.

Alti i prezzi di altri grandi musei nel cuore della Città Eterna: 13 euro nella Galleria Borghese, 14 euro per entrare a Palazzo Doria Pamphilj e 11,50 per entrare nei Musei Capitolini.

Sangiuliano: “I musei stanno diventando imprese”

“I grandi musei stanno diventando vere e proprie imprese - sostiene il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo agli Stati generali dei commercialisti a Roma rivendica - la grande attenzione nei confronti cultura della nostra nazione” testimoniata dal boom delle visite nei musei e nei luoghi dell’arte in occasione dei recenti ponti. C’è una fame di cultura che viene dai cittadini italiani e stranieri. Tutto ciò va organizzato dal punto di vista imprenditoriale”.