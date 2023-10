Roma, la denuncia della tiktoker Emily Pallini: "Io, aggredita sul taxi" VIDEO

La denucia della tiktoker romana Emily Pallini su una vera e propria aggressione avvenuta a Roma su un taxi. Una corsa breve che ha indispettito il tassista che si è trasformata in un vero e proprio incubo per la ragazza, aggredita verbalmente dal conducente.

Il racconto è stato postato su un video da Selvaggia Lucarelli che da mesi conduce una battaglia fatta di denunce e segnalazioni sul malcostume di alcuni conducenti di auto bianche.

La vicenda

Il racconto è da brividi: "Ho preso un taxi - racconta la tiktoker - per fare un tragitto relativamente breve perché avevo con me valige pesanti. Subito il tassista mi ha detto con sarcasmo: che non ti andava di attraversare la strada? Non ho dato troppo peso alle sue parole e ho continuato a guardare il telefono. Arrivati a destinazione mi dice l'importo e dico che non ho contanti e che volevo pagare con la carta. Da lì è diventato una bestia"

"Vai a prelevare"

"MI ha urlato con violenza che dovevo pagare in contanti e mi ha detto di andare subito a prelevare. Al mio rifiuto la situazione stava degenerando, poi alla fine mi ha fatto scendere sbattendo le valigie a terra e mi ha insultato dicendo improperi. Assurdo che nella Capitale d'Italia un servizio pubblico sia gestito da certi energumeni".

Chi è Emily Pallini

Emily Pallini nasce a Roma il 10 dicembre del 2002. Di segno zodiacale sagittario, ha frequentato il liceo linguistico nella capitale. La sua avventura sui social è iniziata nel 2018 e dopo pochi anni si può già parlare di boom: sono quasi 3 milioni che la seguono in totale tra Instagram e TikTok, dove raccoglie molti consensi grazie ai suoi post. E’ una ragazza molto bella e che quindi è molto richiesta anche dalle case di moda. Da segnalare i suoi post in ambito moda e lifestyle. Molto bella la sua foto utile a festeggiare i 20 anni del brand Yamamay.