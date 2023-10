Roma, la furia del Codacons: "Denunciati Gualtieri e l'assessore Segnalini"

Il Codacons dichiara guerra al Comune di Roma. "Il sindaco Roberto Gualtieri nega al Codacons gli atti circa il nuovo progetto edilizio ai Parioli e finisce denunciato assieme all’Assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, per omissione di atti d’ufficio.

Lo fa sapere il Codacons, che rende noto il rifiuto opposto da Roma Capitale all’istanza d’accesso presentata dall’associazione per conoscere i dettagli circa la costruzione del nuovo palazzone ai Parioli che ha gettato nel panico i residenti.

I fatti

Lo scorso 28 agosto il Codacons aveva presentato formale richiesta di accesso ai sensi della Legge 241/90 a Roma Capitale in merito al progetto urbanistico che interessa via Petrolini, via Salvini, via Pezzana e via Ristori e che prevederebbe la realizzazione di un condominio residenziale di otto piani con parcheggi interrati e una drastica riduzione delle aree verdi nella zona – spiega l’associazione – L’amministrazione comunale ha però negato qualsiasi trasparenza ai cittadini, non fornendo riscontro all’istanza, e viene quindi da chiedersi cosa abbia da nascondere il sindaco Gualtieri e il perché di tanta segretezza sul progetto edilizio.

Le domande senza risposta

Domande che ora sono state girate alla Commissione per l’accesso ai Documenti Amministrativi, che dovrà pronunciarsi sul rifiuto di Roma Capitale, e se entro 5 giorni l’amministrazione non fornirà al Codacons gli atti richiesti, scatterà una denuncia in Procura contro il sindaco Gualtieri e l’Assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini, per possibile omissione di atti d’ufficio.