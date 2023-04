Roma, la maratona arriva sul lungomare: “Il 30 aprile corriamo a Passoscuro”

La maratona anche sul lungomare: il 30 aprile a Passoscuro, frazione di Roma in riva al mare arriva la gara “Corriamo a Passoscuro”, organizzata dall'associazione sportiva Bravetta Runners. Dieci chilometri tra le vie del piccolo centro e sul lungomare.

“È la prima edizione - spiega Marco Marino, presidente di Bravetta Runners - quindi non ci sentiamo di fare previsioni. Speriamo che partecipino abbastanza persone. Le prime edizioni sono sempre da scoprire: se dovessero arrivare troppe persone rischiamo di andare in difficoltà. Diciamo che la sto spingendo poco, ma la gara è comunque nel calendario regionale, quindi la possono vedere tutti. Mi aspetto un'affluenza tra i 300 e i 500 iscritti”.

“Ci siamo spostati fuori Roma, perché in città i costi sono diventati insostenibili”

“Questa è la prima edizione organizzata a Passoscuro - racconta il presidente dell'associazione - a Roma ne abbiamo organizzate altre 13 edizioni, ma poi abbiamo deciso di spostarci fuori città perché i costi sono diventati insostenibili, soprattutto per i vigili del servizio d'ordine e per l'occupazione di suolo pubblico. Prima i vigili erano un servizio non a nostro carico. Ora invece dobbiamo pagarli noi e rischiamo che tutto il ricavato se ne vada in fumo. Quindi eccoci qui. L'idea mi è venuta perché, lavorando a Fregene ogni giorno passavo per Passoscuro e mi è sembrato che il suo lungomare fosse adatto a ospitare una bella gara”.

Le due gare

Si tratta di una gara podistica da 10 km, per la competitiva e da 5 km per la non competitiva. In entrambi i casi il percorso è un anello pianeggiante che passa tra le vie di Passoscuro partendo e arrivando a piazza Domenico Santarelli. Per la competitiva saranno due giri, mentre per la non competitiva sarà un giro solo. Per iscriversi alla non competitiva basta compilare il modulo e pagare la quota d'iscrizione a Bravetta Runners. Per la competitiva sono necessari certificati medici e tesseramenti.

“Il ritrovo è alle 8, mentre la partenza per entrambe le gare è alle 9,30 - spiega Marco Marino - il ricavato andrà in parte all'associazione Amaca Onlus, che aiuta i profughi ucraini. Tutto il ricavato della non competitiva sarà devoluto a loro”.