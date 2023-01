Roma, la Metro A collassa: si spezza una rotaia. Nuova paralisi e caos

È successo ancora. A distanza di pochi giorni. Due volte in una settimana: la metro A si è di nuovo paralizzata. Bloccato per tre ore il tratto compreso tra Termini e Ottaviano, lo stesso del blocco avvenuto il 24 gennaio scorso. La causa stavolta è stata la rottura della porzione di una rotaia, che ha richiesto delle riparazioni. In superficie sono in circolazione le navette sostitutive, ma questo non basta a placare l'indignazione degli utenti.

Il blocco è cominciato intorno alle 9,30, in ora di punta. Subito la gente si è accalcata alle fermate degli autobus nella speranza di riuscire a prendere i bus navette sostitutivi. I bus sono già stracolmi.

Ad annunciare il blocco è stata l'Atac con un comunicato. “I tecnici ATAC - si legge nella nota - sono al lavoro per un intervento tecnico su una rotaia che ha reso necessario sospendere il servizio fra Termini e Ottaviano”.

Il 24 gennaio il problema era stata una componente dell'impianto elettrico della linea che era stata corrosa da un'infiltrazione d'acqua, stavolta invece è una rotaia che ha ceduto.

Intorno alle 12,15 Atac ha fatto sapere che le riparazioni sono state completate. Il servizio è ripreso in modo regolare. Ulterirori riparazioni, fa sapere l'azienda, saranno messe in atto in orario notturno.

“La colpa è della struttura che è vecchia”

Atac attribuisce questi guasti all'anzianità delle strutture. “La tratta interrotta - spiega l'Atac - fa parte della linea storica (Ottaviano-Anagnina), risalente agli anni '80, della metro A sulla quale sono in corso i lavori di sostituzione integrale dell'infrastruttura. Quindi binari, scambi e massicciate, che però devono ancora essere svolti nel tratto interessato dall'intervento in corso”.