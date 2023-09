Roma, la metro A fa acqua: piove in stazione, scatta l'ira dei passeggeri

La metro di Roma fa acqua da tutte le parti. E la linea A, in questo senso, la fa da padrona. Piove nelle stazioni anche a Roma di temporali non se ne vedono da giorni. Un degrado pazzesco in una delle stazioni più nuove e più vicine a San Pietro. Che in chiave Giubileo non è proprio il massimo.

La denuncia arriva via Twitter dalla signora Robera Rianna, che posta anche le foto che pubblichiamo.

Sos Baldo degli Ubaldi

La situazione è davvero tragica: tornelli nastrati perché l'acqua ha mandato in tilt i circuiti elettrici, banchine dove è meglio usare l'ombrello. Scale mobili con doccia incorporata. Insomma Atac non finisce mai di stupire: col prezzo del biglietto si ha il lavaggio, l'avventura e il trasporto, sempre che la metro non abbia qualche problema tecnico.

AAA cercasi Atac

Chissà cosa diranno i paladini del trasporto guardando queste immagini. E dire che la solerzia dell'assessore alla Mobilità Patanè è ampia come la sua pazienza: le segnalazioni le fa anche personalmente e quotidianamente ma nonostante i suoi sforzi - che tra l'altro neanche sarebbero suo compito - il risultato del trasporto pubblico romano è pessimo. Giriamo agli attentissimi uffici dell'Atac che cercheranno sicuramente di dare una motivazione fantasiosa a questo disastro. Buon viaggio.