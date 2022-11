Roma, la Polizia recupera oltre 1 milione di euro di diamanti rubati

La Polizia ha ritrovato i gioielli che erano stati rubati ad agosto con la truffa del rip deal. Refurtiva con un valore record di 1346000 euro. I gioielli erano stati sottratti in un albergo del centro.

La Polizia del Distretto Trevi Campo Marzio ha recuperato la refurtiva del furto di gioielli avvenuto in estate. La refurtiva comprende un tennis di diamanti, una collana, un bracciale di Chopard e un anello griffato con diamante, per un valore totale di 1346000 euro.

La truffa in agosto

Il furto era avvenuto in agosto tramite la tecnica dell'affare strappato, il rip deal.

Due persone, un uomo e una donna, avevano contattato una gioielliera di Montecarlo, presentandosi come un intermediari per un compratore russo interessato all'acquisto di alcuni gioielli con diamanti. I truffatori hanno organizzato un incontro in una camera di un albergo di Roma, dove la donna, fingendosi un'esperta ha esaminato i gioielli per verificarne l'autenticità.

In realtà lo scopo dell'incontro era rubare i gioielli che la gioielliera stava mostrando, sostituendoli con delle copie da mettere nella cassaforte della camera. Infatti la donna, dopo aver distratto la gioielliera ha rapidamente sostituito i gioielli. Poi i due hanno consegnato alla gioielliera una borsa piena di banconote da 200 euro, poi rivelatesi false. La gioielliera è infatti tornata subito nella camera d'albergo, scoprendo che nella cassaforte c'erano solo i falsi.

Le indagini hanno permesso di rintracciare i truffatori a inizio ottobre. Adesso è stata recuperata anche anche la refurtiva, che dopo le perizie è stata riconsegnata alla vittima. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Roma e ha visto la collaborazione della Polizia del Distretto Trevi Campo Marzio e anche della Squadra Mobile di Milano.