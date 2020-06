Roma, la promessa della Raggi: rilanciare i Punti Verdi dopo il caos bilancio

Giardini, parchi ed aree verdi: i Punti Verdi Qualità dovevano essere i polmoni di Roma ed invece si sono trasformati in un debito mostruoso che pesa sulle spalle dei romani e che crea una voragine nel bilancio del Campidoglio. Il sindaco Virginia Raggi gioca la carte “recupero delle aree” e promette il rilancio partendo da Spinaceto Sud.

Il Comune di Roma, nel tentativo risolvere il problema “PVQ”, ha pubblicato l’avviso pubblico esplorativo con cui si procederà “a una consultazione preliminare di mercato, per la ricezione di proposte per la riqualificazione e il riuso degli immobili di proprietà comunale presenti nell’ex Punto Verde Qualità del IX Municipio, la cui concessione è stata nel tempo revocata”. In poche parole, il Comune vuole rimettere in piedi e rendere utilizzabile per i cittadini l’area pubblica dell’ex città del Rugby di Spinaceto, un’ampia zona dove si trovano immobili in stato di abbandono e vandalizzati da riqualificare.

“I Punti Verdi Qualità - spiega il sindaco Raggi - sono stati per troppi anni un’occasione persa per l’Amministrazione capitolina e per la città in termini di servizi, strutture e opportunità di lavoro. Con questo avviso intendiamo rilanciare la valorizzazione con progettualità nuove o che si connettano con realtà già attive nel territorio di riferimento. L’obiettivo è quello di restituire ai cittadini spazi a lungo abbandonati, riqualificandoli per creare nuove occasioni di sviluppo soprattutto nelle periferie”.

Obiettivo dell’avviso esplorativo, prosegue la nota del Campidoglio, è quello di raccogliere proposte di recupero per la valorizzazione dell’area e dell’ambito urbano circostante, per una maggiore accessibilità ai servizi per i cittadini con il raggiungimento di nuovi standard di qualità sociale e ambientale.

Dopo Spinaceto Sud, si passerà con il PVQ del Parco della Madonnetta nel Municipio X, area tornata al centro delle cronache nelle ultime settimane a causa di un servizio de Le Iene, che ha mostrato tutto il degrado in cui riversa il parco, ed un incendio appiccato il 12 giugno scorso.

“Dopo l’ex punto verde qualità di Spinaceto Sud – aggiunge l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Valentina Vivarelli - lanceremo una analoga consultazione di mercato anche per quello del Parco della Madonnetta. La raccolta di proposte progettuali punta alla valorizzazione dell'architettura e della funzione di centro aggregativo per i quartieri all’interno dei quali sono collocati i PVQ. Al tempo stesso si vuole riconfigurarne l’assetto, attualizzandolo attraverso la previsione di spazi multifunzionali e facilmente reversibili, in grado di adattarsi alla richiesta di nuovi usi indotti dal cambiamento degli stili di vita e in linea con i nuovi modi di concepire la socialità e l’aggregazione. In questa fase preliminare, è possibile presentare idee e proposte non vincolate alle preesistenti previsioni progettuali ed è lasciata libertà all’inventiva degli aderenti all’iniziativa”.