Roma, la rivisitazione di Giulietta e Romeo incanta la Capitale in sei serate

In tour da vent'anni, con i record di 350 repliche in tutto il mondo e con 200 mila spettatori “Giulietta e Romeo” festeggia il suo ventennale con sei serate al Teatro Olimpico di Roma.

Lo spettacolo di Fabrizio Monteverde, che trascina la tragedia di William Shakespeare nel sud Italia che esce dal secondo conflitto mondiale, torna in scena per festeggiare i suoi vent'anni di successo dal 4 al 9 ottobre al Teatro Olimpico di Roma. Per la stagione dell'Accademia Filarmonica Romana, in un balletto di due atti, Carola Puddu e Paolo Barbonaglia, insieme ai ballerini della Compagnia del Balletto di Roma, ripropongono lo spettacolo di danza più applaudito di sempre.

Il successo dello spettacolo di Monteverde

Il nuovo tour, che è pronto a debuttare al Teatro Olimpico di Roma dal 4 all'8 ottobre alle 20,30 e in una versione pomeridiana alle 18, manda in scena la geniale rivisitazione del regista Fabrizio Monteverde. Nel suo Romeo e Giulietta, i due celebri personaggi di shakesperiana memoria si ritrovano nel sud Italia martoriato dalla seconda guerra mondiale, in una tragedia che si riattualizza nell'era post-covid e che, nell'esplosione dei sentimenti e delle paure dei due protagonisti, narra il cerchio eterno della vita in una narrazione che rinasce dal proprio finale all'alba di un nuovo sentimento d'amore. L'opera di Monteverde denuda la trama di Shakespeare e ne mette in risalto il sentimento cinico e rabbioso, che contraddistingue il suo stampo cinematografico. Il regista è considerato uno dei migliori rappresentanti della coreografia italiana degli ultimi trent'anni e, nella sua unicità in ambito di regia e drammaturgia, ha portato sul palco numerose rivisitazioni delle più grandi opere teatrali, come “Otello”, “La Tempesta” e “Tre sorelle”. Per il Balletto di Roma ha realizzato numerosi altri spettacoli come “Cenerentola” (2006), “Bolero” (2007), “Otello” (2009), “Il Lago dei Cigni, ovvero Il Canto” (2014) e “Io, Don Chisciotte” (2019).

I ballerini

Sotto la regia di Fabrizio Monteverde e accompagnati dalla musica di Sergej Prokof'ev, i ballerini della Compagnia del Balletto di Roma, vedranno protagonisti Carola Puddu, nelle vesti di Giulietta e Paolo Barbonaglia per Romeo. La Puddu, uscente dal successo alla scuola di Amici di Maria de Filippi, sta raccogliendo un grande consenso sui social, soprattutto tra i giovani appassionati di danza. La giovanissima, ballerà insieme al Romeo di Paolo Barbonaglia, due ruoli che negli anni sono stati ricoperti anni da protagonisti d’eccezione come Monica Perego e Raffaele Paganini nella prima edizione del 2002 che debuttò al Teatro Sistina di Roma, Kledi Kadiu con Claudia Vecchi, Azzurra Schena e Luca Pannacci, interpreti fantastici in altrettante produzioni della Compagnia. Il tour proseguirà poi in altri teatri italiani come il Teatro Massimo di Pescara, il Teatro Verdi di Firenze, il Teatro Savoia di Campobasso, il Teatro Diego Fabbri di Forlì, il Teatro Sociale Balzan di Badia Polesine.