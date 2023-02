Roma, la storica gelateria Splash chiede aiuto: la raccolta fondi su Gofundme

La storica gelateria Splash, nata nel 1996 e negli anni diventata un punto di riferimento del quartiere, si è vista costretta a chiedere aiuto. Tra aumento dei costi delle materie prime e aumento delle bollette, il 2022 è stato fatale per Splash che ora si trova in difficoltà: lo staff ha lanciato quindi una raccolta fondi sul sito Gofundme.

“Sostenere la nostra realtà commerciale, significa sostenere anche tutto il lavoro solidale, culturale e aggregativo che la stessa produce nel quartiere da oltre 25 anni. Fiduciosi vi ringraziamo di cuore” scrivono Simonetta Cervelli, la proprietaria, e suo marito Enrico.

Splash, un punto di riferimento per il quartiere

In una settimana, sono già stati raccolti circa 6800 euro. Questo dimostra l'affetto del quartiere per questa gelateria, situata in via Eurialo, nel quartiere Appio-Tuscolano, che negli anni è diventata un punto di ritrovo culturale per il quartiere. Espandendosi, infatti, negli anni la gelateria ha preso in affitto il locale adiacente. Qui è stato aperto un caffè equosolidale (che punta, cioè a usare prodotti a chilometri zero, senza spreco di suolo e senza sfruttamento). Il locale è fornito di libri, giochi da tavolo e ogni due settimane alle pareti vengono esposte le opere di un artista. La gelateria è diventato anche uno spazio per presentare libri e per altri eventi.