Roma: entrano i ladri in casa, li scopre e li fa arrestare. Presi 2 georgiani

I carabinieri della Compagnia Trionfale hanno arrestato due georgiani di 38 e 54 anni, già noti alla giustizia, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio di domenica in via della Giuliana, alcuni rumori hanno insospettito una residente di via della Giuliana che, uscita per verificare, ha visto due persone, di origine straniera, mentre rovistavano nell’appartamento di una vicina dove sarebbero entrati dopo aver forzato una finestra.

Scatta la telefonata al 112

Quando di sono accorti di essere stati scoperti, i due l’hanno spintonata e si sono dati alla fuga. Grazie a una segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i militari che sono riusciti a bloccarli.