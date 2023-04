Roma, lapidi spaccate e tombe aperte: le condizioni del Verano in 2 video choc

Lapidi spaccate, tombe aperte con i resti dei defunti visibili, rubinetti e fontanelle che perdono acqua formando dei ruscelletti. Questo è ciò che si vede in due video girati da dei cittadini indignati al cimitero del Verano e rilanciati dal capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina Fabrizio Santori: “La magistratura apra un'inchiesta”.

“Urne aperte con ossa visibili a chiunque passi - denuncia il consigliere - lapidi spaccate nella zona del ‘Bassopiano’, rubinetti rotti e perdite annose. Altrove pozzanghere d’acqua stagnante che si alternano a perdite talmente gravi da formare ruscelletti che scivolano tra le tombe fino alla strada. Reti 'pollaio', marmi rotti, nastri e cumuli di terra, pericolo per i visitatori e infiltrazioni nelle sepolture non sono ulteriormente tollerabili”.

I video choc

“Ecco il cimitero Verano - scrive Santori - dopo decine di denunce, proteste e appelli. I video choc dei cittadini, che la Lega ha raccolto numerosi insieme a centinaia di lamentele”.

Ed in effetti questo si vede nei due video girati dai due cittadini. In uno dei due video un cittadino ha mostrado le condizioni della zona del Bassopiano. Una fontanella che, a suo dire, da un anno non si chiude più e perde acqua, alla faccia degli sprechi e della siccità. E poi nel Colombario, tra una pianta rampicante e l'altra una tomba con la lapide spaccata in cui sono visibili le spoglie di una persona morta tempo fa. “Tutto normale" commenta sarcastico il cittadino.

Nell'altro video si vedono le condizioni di un'altra area del cimitero, in cui però i problemi sono gli stessi: una perdita d'acqua. Una perdita che però deve essere presente da parecchio tempo, visto che ha formato un ruscelletto sulla strada. E alla “sorgente”, invece, ha formato un vero e proprio stagno. “Guardate che schifo” dice la donna che ha girato il video.

“Ama e le sue inadempienze: intervenga la Magistratura”

“Chiederemo anche alla Magistratura di fare piena luce - dice il Fabrizio Santori in un comunicato - Ama e il Campidoglio sono chiamati alle proprie responsabilità, e nel corso del consiglio straordinario sull’azienda previsto la prossima settimana, presenteremo un ordine del giorno per avere risposte su tutte le inadempienze registrate in questi mesi, non soltanto nei servizi cimiteriali”.