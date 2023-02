Roma, lastra di vetro crolla in tribunale. La denuncia di Usb: “Drammatico”

Un lastrone di vetro è caduto frantumandosi nella sede del Tribunale di Roma di via Lepanto. Un altro incidente è accaduto in viale Giulio Cesare, nella XVI Sezione Civile: un corto circuito ha causato un principio di incendio. L'Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego-Giustizia (Usb) denuncia una ben nota “situazione drammatica degli uffici giudiziari di Roma”.

“Gli eventi non ci meravigliano - si legge in una nota diramata dall'Usb - sollecitiamo una ricognizione urgente sulle due sedi del tribunale civile di Roma al fine di evidenziare tutte le criticità esistenti e stilare un piano di interventi per la messa in sicurezza degli uffici”

“L'amministrazione - prosegue la nota - ha fatto finta di non vedere. Allagamenti, sporcizia, condizionamento estivo praticamente inesistente e chi più ne ha più ne metta. Ma ora i fondi ci sono: il PNNR prevede degli ingenti stanziamenti per l'edilizia giudiziaria e l'amministrazione non può lasciare il tribunale più grande d'Europa in questo inaccettabile degrado".