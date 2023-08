Roma, lavori sulla metro: la linea A chiude. Le tappe del cantiere giubilare

La Metro A si ferma e si accelera sui lavori di rinnovamento dell'infrastruttura. Nelle settimane centrali di agosto - a partire da domani, venerdì 11 agosto - mentre la città si svuota e molti romani sono in ferie, anche la linea arancione - che corre da Battistini ad Anagnina - si prende due settimane di stop.

Lavori in corso

Si inizia domani, 11 agosto, con la chiusura dei cancelli nelle stazioni di Anagnina e Cinecittà fino a domenica 13 agosto. Da lunedì 14 tocca alla tratta centrale da Arco di Travertino a Ottaviano. Per dieci giorni, fino al 24 agosto, saranno chiuse le stazioni Colli Albani, Furio Camillo, Ponte Lungo, Re di Roma, San Giovanni, Manzoni, Vittorio Emanuele, Termini, Repubblica, Barberini, Spagna, Flaminio e Lepanto. Nei dieci giorni centrali rimarranno invece attive le tratte Ottaviano-Battistini e Arco di Travertino-Anagnina. Il servizio riprenderà regolarmente dal 25 agosto. E nel frattempo saranno attivati bus navetta sostitutivi per le tratte sospese. Il processo di rinnovamento della linea A si completerà nel 2024 con la sostituzione dei binari nel tratto finale a nord, fra Ottaviano e Battistini, che verrà realizzato grazie a fondi giubilari e si concluderà in tempo per l'Anno Santo.Nel frattempo da domani i tecnici saranno impegnati nella ricostruzione integrale dei binari con l'obiettivo di rendere disponibile il servizio anche la sera a partire dal mese di dicembre, in modo da favorire gli spostamenti nel periodo natalizio.

Cantieri fino al 25 agosto

Da oltre dieci mesi, infatti, dalla domenica al giovedì i cancelli della Metro A chiudono alle 21, il venerdì e il sabato all’1:30. A termine dell'intervento intensivo di due settimane, dal 25 agosto, il servizio riprenderà su tutta la linea adottando l'attuale orario di chiusura in previsione di ultimare il rinnovo dei binari nell’ultima tratta di Metro A inserita tra i progetti Giubileo 2025. Qui i cantieri saranno attivati a termine delle procedure di affidamento dei lavori, nei primi mesi del 2024. Il rinnovo dei binari in corso si inserisce nel contesto più ampio delle manutenzioni straordinarie, necessarie e obbligatorie dei treni a Roma.