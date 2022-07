Roma e Lazio in cerca di lavoro: il rompicapo per Di Berardino. Le carte

Il Lazio chiede lavoro, e l’assessore regionale Claudio Di Berardino si sta impegnando per cercare di dare una risposta fattiva a tutti coloro che stanno vivendo l’emergenza lavorativa. Nessuno, e neanche lui, vuole regalare speranze miracolose ma certamente con gli ammortizzatori giusti, una formazione doc e delle iniziative tese a modernizzare la mentalità di chi lavora, pensa che potrebbe essere possibile cercare di trovare, e proporre, occasioni di occupazione.

Certo che per Claudio Di Berardino, (che in Regione Lazio è assessore al Lavoro, ai nuovi diritti, alla Formazione, alla Scuola) il mondo del lavoro è un po’ un rompicapo anche per lui. Non di certo perché non ha lavoro, ma perché, da quel che vedo nella “stesa che ho aperto”, negli ultimi tempi le vicende inerenti alla sua attività lavorativa è come se non si dipanassero nella maniera che desidera. C'è sempre stato un qualcosa che ha bloccato, ultimamente c'è sempre un qualcosa che non ha reso fluide e immediate le soluzioni e le loro attuazioni.

Testardo come un toro, Di Berardino non si arrende

Fortunatamente però, Di Bernardino non è uomo che si perde d'animo, anche perché, astrologicamente parlando, appartiene al segno del Toro (è nato l'11/05/1961) e, pertanto, lotta sempre fino all'ultimo respiro per le sue convinzioni e le sue idee, magari battendosi con una visione tutta sua, e non sempre facilmente condivisibile, ma il suo impegno resta comunque indiscutibile.

La cosa più incisiva che mi annunciano le carte è però la previsione sul futuro che sarà portatore di ottime novità che arriveranno a prescindere dal suo impegno e dalla sua tenacia. E’ la sorte a somministrargliele. Le carte non si soffermano infatti, a raccontarmi la sua determinazione nell'affrontare le cose, mi parlano piuttosto delle occasioni ghiotte che finalmente torneranno a proporsi e che in un certo qual modo rimetteranno in gioco Di Berardino perché hanno in loro un intenso significato di trasformazione.

Finalmente, quello che sembrava non dovesse più accadere ora accade, e rimette di nuovo in gioco tutta la sua vita e, in particolare, proprio il settore lavorativo. Le cose che si sono fin qui trascinate, quasi per inerzia, ora riprendono a proporsi con naturalezza e con spunti di forte vitalità. Certo per il lato affettivo ci vorrebbe un discorso a parte, viso che non possiamo farlo qui. Ascoltiamo pertanto la sollecitazione che leggo nelle carte, che chiedono di rendersi pronti ad accogliere tutte le nuove chance che arriveranno, senza ascoltare neanche per un minuto quella specie di pigrizia congenita che mascherata da bisogno di attività (molto selettiva: faccio solo ciò che voglio) spesso fa perdere occasioni importanti. Devo dire però che da quanto vedo nelle carte non ci sarà bisogno di convincerla, o di auto convincersi assessore Di Bernardino, perché leggo che ha una gran voglia di ritrovare opportunità per rimettersi in gioco e rimisurarsi in una attività che finalmente non le proporranno più criticità e ostacoli ma torneranno a svolgersi con una leggerezza appagante.

