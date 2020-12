Roma e Lazio zona rossa, l'assessore di Zingaretti dice sì. Natale blindato

Roma e Lazio zona rossa per Natale e Capodanno, la Regione dice sì al mini lockdown voluto dal Governo. A dare conferma che le festività natalizie nell'anno del Covid saranno passate blindati nelle mure di casa è l'assessore alla Sanità di Zingaretti, Alessio D'Amato, che dice di essere d'accordo ad serrate totale dal 24 dicembre al 7 gennaio.

L'assessore, senza giri di parole, va dritto al punto dichiarandosi “personalmente d'accordo” all'estensione della zona rossa a tutta Italia per le festività. Una mazzata, già per metà annunciata dal ministro Speranza nelle scorse ore, che si abbatte su chi sperava ancora in cenone di Natale e feste pazze per Capodanno.

"Come Lazio - ha aggiunto l'assessore durante l'inaugurazione allo Spallanzani di 20 nuovi posti di terapia intensiva - abbiamo fatto uno sforzo enorme, siamo sempre rimasti in zona gialla e abbiamo tra i più bassi tassi di letalità a livello nazionale e anche uno dei più bassi tassi di incidenza. Tuttavia, fenomeni come gli assembramenti legati allo shopping che abbiamo visto recentemente potrebbero mettere in discussione i risultati fin qui ottenuti. Ecco perché ci attendiamo ad ore dei provvedimenti da parte del governo per le festività che siano omogenei nell'intero Paese".