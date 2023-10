Roma, le 20 strade che si allagano sempre: il dossier da brivido dei Vigili

Le 20 strade che si allagano sempre. Dove ad ogni temporale sembra di essere in piscina. Venti arterie note alla Polizia Locale perché ad ogni temporale arriva la chiusura fino all'intervento di spurgo da parte dei Vigili del fuoco o dell'Ama. Sempre le stesse. Nessun intervento risolutivo, soltanto disagi.

Dal Tiburtino al Trionfale, passando per Tuscolana, Appio ed Eur ecco la lista delle strade da bollino rosso.

Tre livelli di rischio

Una classificazione su tre livelli. Tre gradi di pericolosità. Nella sfera del bollino rosso ci sono tre vie o piazze note per gli allagamenti: piazzale di Ponte Milvio, via dei Colli Portuensi, via della Magliana, via dei Prati Fiscali, via Marco Polo, via Salatia (altezza Settebagni), via Casal Bertone, via di Portonaccio, Via Tuscolana (altezza discesa del Quadraro), lungomare Toscanelli (Ostia), via di Tor di Valle, via di Decima, Grande Raccoordo Anulare (altezza svincolo Gregna Sant'Andrea), lungotevere Ripa, Piazzale della Radio, via Ardeatina (da vicolo dell'Annunziatella a via di Viggiano), viale Ferdinando Baldelli, via di Donna Olimpia, via della Farnesina, piazzale dei Giuochi Delfici e via delle Fornaci.

Problema alle caditoie

In queste strade basta davvero una minima pioggia per creare il panico. E il risultato? "Che arriva la chiamata alla centrale - spiega un tenente del Git, il gruppo intervento traffico - e dobbiamo andare sul posto, mettere in sicurezza la strada, chiuderla al traffico e aspettare che arrino le squadre anti allamento". Un problema noto quindi: "Da almeno vent'anni in questa città non si fa manutenzione alla rete fognaria - coninua l'agente - e, complice anche il clima impazzito, ci troviamo a far fronte a continui allagamenti, a traffico impazzito in una città dove gli equilibri sulla viabilità sono già precari"

Stazioni metro

Lo stesso problema delle strade riguarda le stazioni metro. In particolare sulla dorsale Tuscolana della linea A, da Arco di Travertino a Cinecittà, c'è un rapporto dei Vigili del fuoco che invitata il Comune di Roma a installare delle paratie di contrasto dell'acqua piovana all'ingresso delle stazioni. Non sono mai stsate installate: agli addetti di stazione vengono forniti dei sacchetti di sabbia che però nessuno porta in superficie perché spesso chi lavora in stazione ha problemi fisici e quindi il trasporto di pesi è sconsigliato dal medico. Il risultato? Al primo temporale si allaga tutto, le stazioni vanno chiuse in attesa dei Pompieri e il servizio di trasporto vai barca.