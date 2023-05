Roma, le auto non si rubano più: si smontano e si lascia la carcassa

A Roma le macchine non si rubano più: i ladri preferiscono smontare l'auto rubando solo le componenti e lasciandone solo la carcassa dove l'avevano trovato

Ecco quindi la nuova tecnica dei ladri d'auto a Roma: prendono le auto, le portano nelle loro officine, le smontano rubando le componenti e dopo aver cannibalizzata per bene, ne riportano le carcasse nel punto dove le avevano trovate. E i furti d'auto a Roma sono in aumento.

Milani, Sulpl Roma: “I furti d'auto in aumento: servono almeno 8300 agenti”

"È emergenza furti auto a Roma - denuncia Marco Milani, segretario per Roma del sindacato unitario della Polizia Locale (Sulpl) - sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022". Lo denuncia all'AGI Marco Milani, segretario aggiunto romano del Sulpl, il Sindacato unitario lavoratori polizia locale di Roma Capitale. E i ladri hanno anche raffinato le tecniche. È necessaria la presenza in pianta stabile in città di almeno 8350 tra ufficiali ed agenti agenti in strada, così come previsto dalle normative vigenti. Ben venga il concorso per l'assunzione di nuovi colleghi, ma 800 sono ancora pochi, non sufficienti a garantire uno standard di sicurezza adeguato a una capitale europea come Roma".