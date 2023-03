Roma, le Mura Aureliane ridotte ad appendipanni. La denuncia su Twitter

Le Mura Aureliane ridotte ad appendipanni. A denunciarlo è una cittadina che ha pubblicato la foto su Twitter. "Appena un po' di sole - scrive l'utente - e qualcuno ha la meravigliosa idea di stendere i panni sulle mura Aureliane".

"Costruite tra il 270 e il 275 dall'imperatore Aureliano - continua - per difendere Roma, capitale dell'impero, da eventuali attacchi dei barbari". Qualcuno le risponde nei commenti che bisognerebbe capire la disperazione di chi non ha altri posti dove mettere i propri panni se non questo. Qualcun altro invece dice: "E' sempre stato così a Roma. Non capisco lo stupore".