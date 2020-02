Roma-Lecce, nuovo test in vista di Euro2020: all'Olimpico 40 canali di accesso

In occasione della gara di Serie A che si disputerà domenica 23 febbraio alle ore 18 all'Olimpico fra Roma e Lecce, allo stadio proseguono i test sulle nuove procedure di ingresso previste per gli Europei di giugno. Domenica toccherà agli ingressi di Viale delle Olimpiadi.

Tale allestimento, deciso di concerto con le Autorità competenti, prevede la predisposizione di 40 canali di accesso di altezza 1,20 mt., posizionati su Viale delle Olimpiadi. In questa sede gli operatori steward eseguiranno il rituale controllo del documento, titolo di accesso e pat down che normalmente avviene al passaggio delle barriere di pre filtraggio poste immediatamente dopo. Effettuato il passaggio attraverso tali canali di accesso, il pubblico potrà proseguire verso i consueti cancelli senza ulteriori controlli in fase di prefiltraggio.

Si prevede uno snellimento dei tempi di ingresso in relazione alla presenza di un maggior numero di canali di accesso presenti rispetto a quelli normalmente utilizzati.

L’AS Roma ricorda, inoltre, ai propri sostenitori che, con lo scopo di facilitare l’arrivo e il ritorno dallo stadio, anche in considerazione delle limitazioni al traffico poste dalla domenica ecologica, sono confermate le facilitazioni previste dal piano mobilità avviato nelle precedenti partite (https://www.asroma.com/it/biglietti/come-arrivare-allo-stadio-olimpico).