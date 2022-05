Roma-Leicester, tafferugli nel settore ospiti: arrestati 7 tifosi inglesi

Sette tifosi del Leicester sono stati arrestati per avere attaccato gli steward e alcuni agenti delle Forze dell'ordine, intervenuti per calmare le acque. Da quanto si apprende, i tifosi della Roma, accanto al settore ospiti, avrebbero tirato alcuni oggetti verso i supporter del Leicester, provocando la furia degli inglese.

Così i tifosi della squadra ospite, volendo aggredire i romanisti, avrebbero attaccato gli steward in servizio.

Gli arresti e il Daspo

Pronta è stata la risposta del Reparto mobile che è accorsa in aiuto degli steward, calmando in breve tempo gli animi infervorati degli inglesi. I poliziotti del commissariato Prati sono poi riusciti a individuare 7 inglesi, fra i 23 e i 36 anni che avevano aggredito prima gli steward, poi gli agenti arrivati in soccorso. Durante gli scontri sono rimasti feriti 6 steward e 5 poliziotti, mentre i 7 ultras del Leicester sono stati arrestati per resistenza, violenza, lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo il rito direttissimo presso il Tribunale di Roma, i 7 sono stati condannati a un anno di reclusione e a 5 anni di Daspo, che gli impedirà di accedere a tutte le manifestazione sportive in Italia.

Altri 2 tifosi sono stati denunciati in stato di libertà per aver introdotto nello stadio alcuni fuochi d'artificio. Anche per loro è scattato il Daspo.