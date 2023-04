Roma Lido bloccata, la Cotral si arrende e chiede aiuto all'Atac

Il guasto alla rete elettrica della Roma Lido che ha bloccato la linea dalle 6,15 alle 12,20 ha comportato molti disagi per gli utenti. Ad aggravare la situazione, la carenza di bus navette sostitutive, tanto che Cotral ha dovuto chidere aiuto ad Atac.

In alcune stazioni si è dovuto attendere un'ora per l'arrivo delle prime navette sostitutive, come si vede in questo video pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas.

“Non c’è pace per i pendolari della linea Roma Lido - ha detto Alessandro Ieva, capogruppo nel Municipio X del Movimento 5 Stelle - ma questa mattina ho osato sfidare la sorte e posso comprovare con foto in quale ginepraio mi sono ritrovato alla stazione di Acilia. Una situazione assurda, non solo la linea è stata interrotta ma erano anche totalmente assenti le navette sostitutive per studenti e lavoratori. Ma non voglio darla vinta ai responsabili e dunque non mi limiterò a fare la, più che giustificata, vittima dell’ennesimo disservizio”.

5 Stelle del Municipio X: “Intervenga la Commissione Lavori Pubblici della Regione”

I 5 Stelle del Municipio X hanno chiesto la convocazione della Commissaione dei Lavori Pubblici della Regione Lazio. “Il proprietario della Metromare è la Regione Lazio - si legge in un comunicato - che ha il dovere di rendere conto a tutti romani e chiarire a che punto sia il Piano di ammodernamento di questa disgraziatissima linea ferroviaria. Più specificatamente e nel concreto, se da un lato le piste ciclabili sono utilissime, è pure vero che sono in funzione e ruotano attorno ad un trasporto pubblico su rotaie che non possono sostituire. Servirebbe piuttosto un servizio sostitutivo di bus ad oggi assolutamente carente, sotto ogni punto di vista e che dovrebbe essere parte di un servizio che urge, una linea di trasporto effettiva e di vero servizio: la regione, quale unica responsabile, deve dare spiegazioni e provvedere adeguatamente”.