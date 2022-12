Roma, lite condominiale finisce in tragedia: 3 donne morte e 4 feriti gravi

Tre donne uccise e 4 feriti per una lite condominiale finita male. Succede a Roma, periferia nord, precisamente nella ex borgata Fidene, la collina di palazzoni che svetta a Colle Salario, vista Grande Raccordo Anulare

"Vi uccido tutti". In un bar di via Monte Giberto si consuma la tragedia della follia al termine di una lite condominiale del civico 43. Terminata la riunione condominiale. un 57 enne enra nel bar del civico 21 e, per cause ancora poco chiare, estrae una pistola e inizia a sparare in uno scenario da film americano: colpisce 3 donne e le uccide, poi continua a sparare e ferisce altre quattro persone trasportate negli ospedali in codice rosso.

Il killer bloccato e disarmato dai Carabinieri

I carabinieri chiamati da alcuni passanti arrivano all'istante ma possono fare poco se non mettersi sulle tracce dell'uomo in base alla descrizione e lo trovano mentre cammina. Lo disarmano, lo gettano a terra e lo ammanettano.

Il bilancio provvisorio: 3 morti e 4 feriti gravi

Corrono le ambulanze perché il pazzo nella furia assassina lascia 4 corpi a terra. Andranno al Policlinico Gemelli, al Sandro Pertini e al Sant'Andrea. Tutti in codice rosso.

Il racconto drammatico

"È entrato, ha chiuso la porta e ha detto: 'vi ammazzo tutti', e poi ha cominciato a sparare". Lo racconta una donna presente alla riunione del consorzio di condomini dove un uomoha esploso vari colpi di pistola uccidendo tre donne e ferendone altre due e un uomo. "Io mi sono messa sotto a un tavolo e sono uscita a carponi - racconta -. Non so se si è inceppata la pistola, ma sono ancora sotto shock".