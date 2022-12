Sparatoria a Fidene, le minacce del killer su un blog: “Benvenuti all'inferno”

Claudio Campiti, l'uomi di 57 hanni che durante la riunione condominiale ha sparato contro i suoi compagni di condominio ha probabilmente agito con premeditazione. L'uomo ha infatti pubblicato su un blog una serie di minacce e di post deliranti contro la dirigenza del consorzio “Valle Verde”. “Benvenuti all'inferno”.

Lago del Turano, nei pressi di Ascrea, di essersi coalizzata contro di lui e di comportarsi come una vera e propria cosca mafiosa. “Il presente documento - diceva l'uomo - è pubblicato per senso civico, se avessi avuto queste informazioni che nessuno vi dirà chiaramente mai avrei acquistato proprietà in questo luogo subendo un danno economico enorme e foraggiando la banda per anni”

Nei post l'uomo, firmandosi semplicemente Claudio, accusava la dirigenza del consorzio, situato sul “Qui la banda a delinquere del Consorzio - scriveva - e dello Stato ti dice come devi pagare il pizzo senza rompere i coglioni ma elegantemente dice solo che devi partecipare”.

Campiti accusava poi il consorzio di mettere in atto ritorsioni e dispetti ai suoi danni."Nella Sabina Mafiosa - accusava - trovare un tecnico che mi servirebbe per allacciarmi ora alla rete idrica e fognaria, se sei in lite con la banda locale è praticamente impossibile”.