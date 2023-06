Roma, lite tra clochard al Gianicolense: un bosniaco sfregiato al volto

Una lite tra due clochard stranieri è degenerata in Centro, quando uno dei due ha estratto il coltello e ha colpito l'altro al volto, sfregiandolo. È successo al quartiere Gianicolense, a Roma, nel pomeriggio del 6 giugno.

I due senza fissa dimora hanno cominciato a litigare nel parco tra via Portuense e via Ettore Rolli. Ad un certo punto uno due, un 46enne bosniaco ha estratto un coltello e ha colpito l'altro al volto. L'uomo, un 68enne anch'egli bosniaco, è rimasto sfregiato in volto. I passanti hanno visto la scena e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato il bosniaco ferito e lo hanno affidato alle cure dell'ospedale San Camillo. L'uomo ha ricevuto un profondo taglio alla guancia e ha riportato una prognosi di 10 giorni.

I militari hanno inoltre rintracciato l'aggressore 46enne a poca distanza dal luogo in cui sono accaduti i fatti. L'uomo è stato arrestato.