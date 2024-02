Roma, litiga col ristoratore e lo inforchetta: denunciata per tentato omicidio

Con una forchetta e un coltello preso dal tavolo appena apparecchiato in viale Marconi a Roma, una donna di 51 anni, senza fissa dimora, originaria dello Sri Lanka, ha ferito il titolare di un ristorante.

È accaduto ieri mattina, mercoledì 21 febbraio, al culmine di una lite tra i due cominciata quando il ristoratore ha chiesto alla donna di allontanarsi.

I fatti

Prima le parole, poi gli insulti e, infine, la donna si è armata di una forchetta e un coltello presi dal tavolo in strada, pronti ad accogliere clienti, e ha aggredito l’uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo che hanno denunciato la donna per tentato omicidio. L’uomo è stato medicato in ospedale e giudicato guaribile in 4 giorni.